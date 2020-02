Camerasysteem 360SI uit Enschede bij alle tophockeyclubs

Moeder failliet, zoon begint nieuw zorgbe­drijf op zelfde adres in Enschede

6:32 ENSCHEDE – De Enschedese zorgonderneemster Rima Lahdo is door de rechtbank in Almelo nu ook persoonlijk failliet verklaard. Dat is het gevolg van het faillissement van haar vof Care Free Twente in december 2019. Hoe het nu verder gaat met haar laatste zorgbedrijf, Care Free vof, is onduidelijk.