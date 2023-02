Carnaval in Enschede: zonder optocht en met feest bij de buren

Nieuwe verdachte gewelddadi­ge woningover­val in Enschede blijft langer vast

De 33-jarige man uit Gronau die verdacht wordt van betrokkenheid bij de gewelddadige woningoverval aan de Seizoensweg in Enschede blijft drie maanden langer in voorarrest. Dat bepaalde de raadkamer van de rechtbank in Almelo.