CBR naar rechter om ex-rijschoolhouder te stoppen met achtervolgen lesauto’s

Patiënt in Oost-Nederland krijgt rekening van zorgverze­ke­raar CZ toch volledig vergoed

HENGELO - Het hoog opgelopen conflict tussen zorgverzekeraar CZ en medisch lab Labmicta in Hengelo, waarover deze krant deze week berichtte, is opgelost. Althans, in zoverre dat CZ-verzekerden in Oost-Nederland er niet meer de dupe van zijn. CZ belooft dat ze alle nota’s over vorig jaar volledig vergoedt.

10:00