CDA Enschede: ‘Laat De Brug dicht, beter een goed zwembad dan twee halve’

FC Twen­te-bier­tje uit Glanerbrug met bijzondere etiketten: ‘Kolka, Kolka, Boschker!’

GLANERBRUG - ‘De Glanerbrugger, voor de Noaber’, heet het nieuwe roodblonde biertje van FC Twente’s supportersvereniging in Glanerbrug. 7000 flesjes zijn ervan gebrouwen in ’t Brouwersnös in Groenlo.

7 september