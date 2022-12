CDA wil Enschedese ouderenbonden van ondergang redden: ‘Ouderen worden van hun sociaal leven beroofd’

ENSCHEDE - De teloorgang van de ouderenbond KBO-PCOB in Enschede gaat het CDA aan het hart. Raadslid ten Vergert roept de hulp in van de wethouder. „Zijn we al mee bezig”, zegt ie.

De gezamenlijke ouderenbonden KBO en PCOB in Enschede maakten begin december bekend dat ze ophouden te bestaan. Er zouden te weinig vrijwilligers zijn voor een bestuursfunctie en andere taken. ”Daardoor dreigen ruim 500 ouderen van hun sociale leven beroofd te worden”, zo meent CDA-fractievoorzitter Ton ten Vergert.

Steuntje in de rug

Hij vindt dat de gemeente er alles aan moet doen om te voorkomen dat deze groep mensen, vaak alleenstaanden, thuis komt te zitten. Ten Vergert stelde maandagavond in de gemeenteraad voor dat de wethouder met het bestuur gaat praten.

Het besluit te stoppen zou niet definitief hoeven te zijn. Ten Vergert ziet kansen door vrijwilligers van vrijwilligersorganisatie M-pact in te schakelen voor evenementen en bijeenkomsten. „Ik heb het gevoel dat we met een klein steuntje in de rug, met wat deskundige mensen dat we dan toch de activiteit kunnen voortzetten.”

Opkomst loopt terug

Andere raadsfracties vragen zich af of de gemeente dat nu bij elke vereniging of stichting moet doen, maar wethouder Niels van den Berg heeft al actie ondernomen. Volgens hem is er al contact. Tegelijk heeft hij niet de verwachting dat er een erg groot gat valt als de ouderenbonden stoppen.

„Er worden een aantal activiteiten per jaar georganiseerd, en de opkomst daar loopt sterk terug, zo’n 20 a 30 personen. Dat zegt ook iets,” is zijn opvatting. „Maar we doen al het mogelijke om dat te redden.” Van den Berg heeft de ouderenbonden en hemzelf een deadline opgelegd tot eind volgende maand.