CDA wil verbod commercieel voorbereidend jaar bij UT: 60 procent buitenlandse studenten haalt niveau niet

Reportage Dit voormalige zomerhuis­je is de laatste grote kans op een perceel in de exclusieve parkwijk van Enschede

ENSCHEDE - Zou je hier (zie foto 1) willen wonen? Dit voormalige zomerhuisje van de textielfamilie Blijdenstein is de laatste grote kans op een perceel in de exclusieve parkwijk ’t Vaneker aan de rand van Enschede. Begin maar vast te sparen, tweede helft dit jaar komt het hans-en-grietjehuis op de markt. ’t Vaneker, pronkstuk van particulier opdrachtgeverschap, is bijna af. Een rondleiding aan de hand van foto’s.

18:30