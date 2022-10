Celstraf geëist voor jonge Enschedeërs die plaatsgenoot met vier man mishandelden

Supermarkt in Enschede die na afsluiten stroom stank veroorzaak­te is nu failliet

ENSCHEDE - De multiculturele supermarkt aan de Johan Wijnoltsstraat die afgelopen zomer voor stankoverlast in de buurt zorgde, is nu failliet. Supermarkt Twekkelerveld verspreidde een onwelriekende geur nadat de elektriciteit wegens wanbetaling was afgesloten.

30 september