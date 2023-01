Celstraf voor Enschedeër (37) die agent bijt in hand ‘We zijn het zat dat agenten over hun schoenen worden gepist’

ENSCHEDE/ALMELO - Als politiemensen de in Enschede wonende A. (37) in november vorig jaar willen aanhouden verzet hij zich hevig en bijt hij een agente in haar hand. Het levert hem donderdag twee maanden cel op.