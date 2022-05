Celstraf voor Enschedeër A. (23) na aanranden meisje in trein

Hoeveel minuten pauze mag je nemen op een werkdag?

Even een rondje wandelen, een broodje eten of snel het nieuws checken op je telefoon; werknemers hebben recht op pauze, maar hoe zit het precies? Mag je zomaar pauze nemen en krijg je dan doorbetaald? Experts beantwoorden zes veelgestelde vragen over het recht op pauze.

