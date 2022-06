Celstraf voor mannen uit Hengelo en Gronau die tientallen ondernemers dupeerden

Drillrap­per Shaquille J. (26) krijgt tbs voor bijna fatale steekpar­tij in binnenstad Enschede, ‘heeft zijn kansen verspeeld’

ALMELO/ENSCHEDE _ Quinn (17) zat op een paaltje te wachten in het centrum van Enschede toen Shaquille J. hem uit het niets in zijn buik stak met een mes. Voor deze ‘lichtzinnige’ poging tot doodslag veroordeelt de rechtbank in Almelo de 26-jarige Enschedeër tot een celstraf van twee jaar en tbs met dwangverpleging.

2 juni