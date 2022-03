Cemal roept alle Enschedeërs op: ’Wie kan er wat missen voor de voedselbank en wordt kartrekker?’

Kartrekkers van Eanske?

„Albert Heijn in de Helmerhoek doneerde een keer drinken, koekjes en ijs aan de WijkWacht2.0. Daar bleef wat van over en dat bracht ik naar de voedselbank. En daar viel me van alles op. Zo is er bijvoorbeeld een tekort aan koffie, thee, houdbaar broodbeleg en deodorant. Ik trok het me erg aan. En volgens mij hebben veel mensen niet eens in de gaten wat voor sores er speelt. Wat nou als ik in mijn eigen straat begin en kijk hoeveel buren ik zover krijg iets te doneren, zodat ik maandelijks een kratje met boodschappen naar de voedselbank kan brengen.”

De eerste zestien kartrekkers hebben zich al gemeld…

„Ik heb mijn idee op sociale media gedeeld en het project loopt al aardig storm. Dogan denk groot, neem ik mezelf voor. De eerste zestien kartrekkers komen nu vrijwel allemaal uit mijn eigen wijk, maar ik zou het geweldig vinden als dit Enschede breed wordt opgepakt. Dat we maandelijks veertig kratjes kunnen inleveren. Ik heb een splinternieuwe bolderkar gekocht en ga daarmee langs de huizen. Kartrekkers die zich aanmelden en bij mij in de buurt wonen kunnen de bolderkar van mij lenen. Ik heb de kar zelf maar één dag per maand nodig. Een uitleenschema voor de bolderkar is al in de maak.”

Dus in je eigen straat verzamel je dan één keer per maand levensmiddelen?

„Klopt. Per maand wil ik minimaal één krat per straat kunnen inleveren. Ik heb bewust voor straten en niet voor wijken gekozen, zodat de belasting minimaal is. Het moet laagdrempelig blijven. Het gaat nu maar om één kratje. Ik denk dat er altijd wel iemand in een straat bereidt is dit te doen. En iedereen heeft wel iets in huis liggen wat je kunt missen. Of het nou een beschuitrol of een pak macaroni is. De mensen aan wie je de vraag stelt, hoeven echt niet veel te geven. Maar het gevoel dat je ervoor terugkrijgt is veel waard.”

Het gaat niet alleen om de boodschappen zegt u?

„Ik hoop met dit initiatief ook duidelijk te kunnen maken dat hoe goed mensen het ook hebben, er altijd mensen zijn die onze hulp en ondersteuning kunnen gebruiken. Vergis je niet; iedereen kan in een situatie terechtkomen waarin je afhankelijk wordt van anderen. Hopelijk staat in elke straat daarom een kartrekker op.”

En wat vindt de voedselbank er zelf van?

„Ik heb de voedselbank natuurlijk op de hoogte gebracht van dit plan en er wordt enthousiast op gereageerd. Ik zal de spullen zelf inzamelen en dan met een kleine delegatie kartrekkers afleveren bij de voedselbank.”