Coalitie-akkoord Enschede: afspraken FC Twente respecteren

UPDATE Dode man in Enschedese woning: politie gaat uit van misdrijf

3 juli ENSCHEDE - In een woning aan Het Oosterveld in Enschede is aan het eind van de middag een overleden man aangetroffen, zijn identiteit is vooralsnog onbekend. De politie en forensische opsporing doen onderzoek. De politie gaat uit van een misdrijf tot het tegendeel bewezen is.