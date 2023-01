Corjanne (21) uit Enschede leeft met hersenletsel: 'Ergste is als ze denken dat je dom bent’

De 21-jarige Enschedese heeft tijd nodig om antwoorden te formuleren. Na elke vraag is het een paar seconden stil voor Corjanne reageert. Ze is zich er volledig van bewust dat het verwerken van informatie bij haar iets trager verloopt. „Ik heb dit leren accepteren en gun het mijzelf om de ruimte te nemen”, is haar uitleg.

Ze vergelijkt het met een snelweg. Mensen zonder hersenletsel hebben een tweebaansweg in hun hoofd waarop ze snel informatie kunnen vervoeren. „Bij mij is het een zandweg. Er word minder snel gereden en informatie komt daardoor later aan.”

Dat klinkt eenvoudiger dan het is. Want vaak maakt ze mee dat een gesprekspartner de stilte die Corjanne laat vallen, opvult met praten. Of informeert iemand aan de telefoon of Corjanne er nog is, omdat er niet direct een reactie komt. Corjanne: „Ik heb wel 600 briefjes in huis liggen, omdat ik anders alles vergeet. Maar daar heeft de buitenwereld geen weet van.” Hoe is dat zo gekomen? Dat is een triest verhaal.