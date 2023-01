Corona was geen ramp voor het Twentse bedrijfsleven

ENSCHEDE - In Twente gingen vorig jaar ‘slechts’ 76 bedrijven failliet. Dat waren er 17 minder dan in 2021. Met een daling van 22 procent behoort Twente tot de regio’s met het laagste percentage faillissementen. In de meeste van de ruim 20 regio’s was er sprake van een stijging van het aantal faillissementen

Het aantal bedrijven dat omvalt was vorig jaar ook lager dan in 2019 voor de coronacrisis. In de kop van Noord-Holland, Zuid-West Friesland, Zuid-West Gelderland en het oosten van Zuid-Holland bedroeg de stijging zelfs 80 procent. Dit ondanks de overheidsregelingen als loonkostensubsidie en uitstel van belastingbetaling die vorig jaar nog deels van kracht waren.

Maar van een faillissementsgolf die na corona zou volgen, zoals sommigen voorspelden, is vooralsnog echter geen sprake. Het aantal bedrijven dat omvalt was vorig jaar ook lager dan in 2019 voor de coronacrisis.

De NOW -regeling (loonkostensubsidie) en TVL (toegemoetkoming vaste lasten zelfstandigen) stopten vorig jaar april. Vanaf 1 oktober vorig jaar moeten ondernemers die in verband met corona van de fiscus uitstel kregen, beginnen met aflossen. Ze mogen dat uitsmeren over een periode van vijf jaar.

