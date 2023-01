Culturele makers en doeners komen samen in een nieuw platform: ‘Mooie dingen in Enschede moeten veel zichtbaarder zijn’

Zeynep (24) ontwerpt verstelba­re kleding voor vrouwen: ‘Er zijn zoveel vrouwen met een negatief zelfbeeld’

ENSCHEDE - Onzekerheid in de paskamer van een kledingwinkel? Als het aan de Enschedese Zeynep Reis (24) ligt, is dat binnenkort verleden tijd. Zij ontwerpt verstelbare kleding voor ieder lichaamstype: „Geen enkele vrouw zou zich onzeker moeten voelen vanwege haar lichaam of kledingmaat.”

23 januari