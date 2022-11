Cultuurgeld is voor iedereen, dus kom op theaters!

In en om het stadion vecht de jonge hooligan voor zijn plek: ‘Ze kennen de mores nog niet’

Verlegen kinderen waren het, na corona kwamen ze als jonge hooligans terug. Profclubs hebben na de pandemie te maken met incident na incident, vooral door jongeren tussen de 16 en 21 jaar. Over ‘alfamannetjes met bivakmutsen’. „Ik snap niet dat ouders niet aan hun kind in dat zwarte The North Face-jasje vragen: ‘wat ga je eigenlijk doen?’”

26 november