D66 ziet kansen voor IJsbaan Twente: ‘Waard om te redden’

Een andere optie is volgens haar het aantrekken van sponsoren, zoals de Elfstedenhal in Leeuwarden doet. „En ook slimme oplossingen voor verduurzaming zijn het absoluut waard om te onderzoeken.” Daarnaast kan er worden gekeken naar combinaties met andere sportvoorzieningen, suggereert zij.

Duidelijkheid

De raad staat binnenkort voor de keuze de ijsbaan open te houden of voorgoed te sluiten, nu de huidige exploitant er na maart mee ophoudt. Die keuze is nog lang niet zeker, maar wat D66 betreft is de ijsbaan het waard om te redden en moet er snel duidelijkheid komen. „Ook als de regio niet of zeer beperkt bereid is bij te dragen, moet Enschede bereid zijn te investeren in behoud van de baan”, aldus Van der Veen.