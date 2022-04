Daan Akkerman gaat voorlopig nog even door met scoren voor Sparta: ‘Zo lang je kunt voetballen moet je het doen’

Het duel tussen PH en Sparta Enschede is ten einde als de spelers van beide ploegen de warmte van de kleedkamer opzoeken. Een warme douche is na de 2-3 zege van Sparta meer dan welkom. Eén speler vormt hierop een uitzondering. Supporters die na het laatste fluitsignaal richting de kantine wandelen, zien hoe een man op het tweede veld heen en weer jogt. Het is Daan Akkerman. Terwijl zijn teamgenoten zich opwarmen in de kleedkamer, loopt de spits van Sparta nog uit. „Dat doe ik al heel lang. Ik vind dat lekker, even de beentje los gooien”, legt Akkerman uit.