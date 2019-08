‘Dak Grolsch Veste kan geen zonnepanelen dragen’

Leefbaar­heid

17 augustus Woont u in een riant optrekje op Stokhorst? Dan hoeft u zich geen zorgen te maken over beleggers of huisjesmelkers die de lokale woningmarkt bestormen. Niet alleen omdat de gemiddelde woningwaarde in deze buurt meer dan 4 ton is, maar ook omdat het gemeentebestuur zich ervan heeft verzekerd dat maximaal 1 procent van de woningen gebruikt mag worden voor kamerverhuur. Je moet er toch niet aan denken dat op Stokhorst meer dan vier huizen in handen komen van eem pandjesprins?