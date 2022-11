Daklozenopvang puilt uit in Enschede, grote zorgen over aanstaande winter: ‘Mensen slapen op stoelen’

Kan Enschede megapro­ject De Kop redden met grond in erfpacht? Woningcor­po­ra­ties staan niet te juichen

ENSCHEDE - Het stadsvernieuwingsproject De Kop is deels gestrand, de vraag is hoe het megaplan om honderden woonappartementen neer te zetten rond de Boulevard weer op gang kan worden gebracht. Is de uitgifte van grond in erfpacht een alternatief? Wordt het bouwen van betaalbare woningen daarmee aantrekkelijk voor de corporaties?

27 november