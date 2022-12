Damsté slaat vleugels met weer een fusie verder uit, nu met Suwijn Notarissen

Poging doodslag niet bewezen, lagere straf voor W. uit Glanerbrug die man neerstak

ARNHEM/GLANERBRUG Aleandro W. (20) uit Glanerbrug is met succes in hoge beroep gegaan tegen zijn veroordeling voor een poging tot doodslag. Het gerechtshof in Arnhem heeft hem veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 maanden, waarvan 4 voorwaardelijk voor een poging tot mishandeling.

21 december