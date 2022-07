Daniël heeft laatste seksclub in Enschede: ‘Overheid jaagt sekswerkers illegaliteit in’

Twentse prostitu­tie verdwijnt in illegali­teit, aantal legale clubs drastisch gedaald

ENSCHEDE - Twentse mannen zoeken meer en meer hun gerief bij illegale sekswerkers. Het aantal legale seksclubs in deze regio is de laatste drastisch gedaald. Volgens de sekswerkers en clubeigenaren jaagt het overheidsbeleid het gros van de ‘dames’ de illegaliteit in. De vraag blijft echter onverminderd hoog.

6:19