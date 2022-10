‘Dansen op de krant’ na 3 jaar terug van weggeweest in Enschede: dit moet je weten

De bureaus en stoelen waaraan normaal gesproken deze site en de papieren krant ‘getikt’ worden, maken voor één avond plaats voor een dansvloer. Dj-collectief VierbijVier komt op zaterdagavond 5 november draaien op de redactievloer van Tubantia in het Balengebouw, met een fraai uitzicht over de Museumlaan.

Podcast-workshop & speciaalbier

Maar er is meer te doen in het bijzondere voormalige textielgebouw, dat ooit verbouwd werd met de intentie om er het Jan Cremer-museum te vestigen. Zo is er straks een speciaalbierbar van Rigtersbier te vinden, met bijzondere biertjes van een lokale brouwer. Voor Rigtersbier is het die dag dubbel feest: eerder op zaterdag openen zij officieel hun nieuwe pand in Haaksbergen.