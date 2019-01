Dartsgek Twente op banken voor Barney en Mighty Mike

Vier ton beschik­baar om Gronause­straat in Glanerbrug veiliger te maken

10:43 GLANERBRUG - Er is een begin gemaakt met het project voor de herinrichting van de onveilige Gronausestraat. Er is vier ton beschikbaar om de vooral voor fietsers onveilige winkelstraat in Glanerbrug veiliger te maken. Het college van B en W heeft dat geld gereserveerd.