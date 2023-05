Dauwtrappen maar dan anders: zompig of juist artistiek in Berkelland

Babbeltruc op Moederdag: oplichters beroven bejaarde dame in Enschede

Eén simpele vraag en ze stonden binnen. Op slinkse wijze beroofden twee oplichters afgelopen zondagmiddag een oudere dame in woonzorgcentrum Broekheurnerstede in Enschede. Enkele minuten later hadden ze de buit al binnen.