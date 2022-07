De boerenwijsheid kan beter met een korreltje zout genomen worden

Populaire tweede­hands­kle­ding­win­kel Appel & Ei opent op deze plek in Hengelo

HENGELO - Een winkel vol eigentijdse (merk)kleding, maar dan voor een fijn prijsje. Dat is wat Hengelo kan verwachten van tweedehandskledingwinkel Appel & Ei. Willeke Leerkotte, eigenaar van een vestiging in Enschede, opent in september haar tweede zaak op een ‘toplocatie’ in het centrum.

5 juli