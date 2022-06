De dag dat heel Twente even naar de hemel keek: ‘En daar was hij dan, de zeppelin’

Zijn ogen beginnen nog steeds te glanzen als hij erover vertelt. Zes jaar oud is hij, Benno van Delden (96), als hij zittend op een bankje tussen tienduizenden mensen op Vliegveld Twente zijn vader, grootvader en oom in een reusachtig luchtschip ziet verdwijnen. „Die Graf Zeppelin, dat was een wereldwonder. En nu was hij hier. Bij ons in Twente. Voor het eerst in Nederland. Dat er een grote crisis zou komen en een verschrikkelijke oorlog, wisten we niet. Hier begon een nieuwe tijd en ik had het geluk om daarbij te zijn: dat was het enige wat telde.”