De één na de andere bedrijfsbus wordt leeggeroofd in Enschede: ‘Zorg voor een alarm of bewegingsmelder’

interview Districts­chef Karlijn Baalman van politie Twente wil dat korps meer kleur krijgt: ‘Als we diverser worden, kunnen we beter ons werk doen’

ENSCHEDE - Het is de districtschef Karlijn Baalman menens: de politie in Oost-Nederland moet binnen vijf jaar meer kleur hebben. Ook in haar eigen regio Twente moet het 35 procent diverser en inclusiever. „Iedereen moet hier kunnen werken.”

23 april