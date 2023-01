De ene woning tochtig en koud, de andere goed geïsoleerd: grote verschillen in verduurzamen huurwoningen Enschede

ENSCHEDE - Inwoners die zich met kruiken en dekens verwarmen in een koud huis. En veel woningen die geen dubbel- maar nog enkelglas hebben. Raadsleden van meerdere partijen constateren dat er nogal wat verschillen bestaan over hoe de woningcorporaties omgaan met het verduurzamen van sociale huurwoningen in Enschede. Ze willen opheldering van het college.