De knuffelberen van Otis en Stella: ‘Ik wil dat iedereen een knuffelbeer heeft, dan wordt de wereld mooier’

Jacqueline Wind (60), weduwe van in Enschede doodgescho­ten agent Jan Wind, overleden

ENSCHEDE - In haar woonplaats Enschede is zondag ‘politieweduwe’ Jacqueline Wind op 60-jarige leeftijd overleden. De Enschedese was de echtgenoot van politieman Jan Wind, die op 30 september 2004 tijdens zijn dienst in de binnenstad werd neergeschoten door crimineel Rudi B.

10 maart