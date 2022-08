De lol van zelf een weelderig veldboeket samenstellen

American Dream Porsche en Samsung investeren miljoenen in bedrijf van Said uit Enschede

ENSCHEDE/SAN JOSÉ - Said Ouissal (45), migrantenzoon uit de Enschede, is bezig de ‘American dream’ te verwezenlijken. Ouissal en zijn twee zakenpartners haalden recent nog eens 26 miljoen dollar investeringskapitaal op. Met het geld kunnen ze hun it-bedrijf Zededa in San José, Californië, verder uitbouwen.

