De meisjes van Menko zijn nu rond de 80: ‘Als ’ie niet meer past, gaat die jurk bij de lompen’

Lonneker klaar voor 1000 feestgan­gers: eindelijk weer een Paasfeest, dit keer met publieks­trek­ker Bökkers

LONNEKER - De Paasfeesten in Lonneker staan voor de deur. Zaterdag 16 april is de eerste dag waarop er flink gefeest kan worden. Het lijkt erop dat het feest een groot succes wordt. „We zijn op de goede weg wat betreft de kaartverkoop”, zegt Lars de Goede, die samen met Jort Voortman en Mike Horsthuis in de organisatie zit.

8 april