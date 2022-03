De Nederlandsche Bank niet verder met Sanderinks ict-bedrijf Centric

Centric beheert sinds 2019 de datacentra voor DNB en regelt voor alle medewerkers de werkplekdiensten, de servicedesk en de kantoorautomatisering. Het contract was bij het afsluiten het grootste in de geschiedenis van Centric. DNB wil niet toelichten waarom het contract niet verlengd wordt. Maar het is een publiek geheim dat de centrale bank niet gediend is van de commotie die rond Centric is ontstaan nadat eigenaar Gerard Sanderink een relatie kreeg met zelfverklaard cyberexpert Rian van Rijbroek. Sinds zij in zijn leven is vecht hij voortdurend rechtszaken uit met voormalige vertrouwelingen en zijn ex-vriendin Brigitte van Egten.