De nieuwe sportkaart van Enschede krijgt vorm: Sportclub Enschede en PW wijken voor FC Twente

De ooit zo rode burcht is nu een rechtse stad: is de landelijke verkie­zings­uit­slag voorbode voor Enschedese gemeente­raad?

18 maart ENSCHEDE - De ooit rode burcht Enschede brokkelt zo langzamerhand tot op de fundering af. Van de linkse partijen in de stad blijft, uitgaande van de landelijke verkiezingen, weinig over. Net als in andere steden grijpt de VVD de macht, direct gevolgd door D66 en PVV. Een voorbode van de nieuwe politieke verhoudingen in de gemeenteraad volgend jaar? „Er is naar de raadsverkiezingen nog een lange weg te gaan, maar dit is wel een belangrijk meetpunt”, erkent D66’er Vic van Dijk.