De onduidelijke dood van Enschedese Jihad Jafo, die gewikkeld in plastic gevonden werd in het kanaal

MET VIDEO Lichaam van vermiste Enschedeër (33) na 5,5 maand aangetrof­fen in kanaal

BRUCHTERVELD/ENSCHEDE - Het lichaam van de vermiste Jihad Jafo is zondag levenloos aangetroffen in Kanaal Almelo-De Haandrik. De politie zegt te beschikken over aanwijzingen dat de 33-jarige Enschedeër door een misdrijf om het leven is gekomen.

11:21