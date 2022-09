De singel in Enschede hangt vol met camera’s, maar waar zijn ze voor?

Rust terug in Pathmos­buurtje: man moet z’n huis uit vanwege overlast

ENSCHEDE - De Woonplaats mag in Enschede een 40-jarige man uit huis zetten vanwege veelvuldig overlast, ondanks dat hij momenteel gedwongen in een kliniek is opgenomen. Want ook tijdens zijn behandeling zorgt hij nog voor overlast. Zelf, door steeds weg te lopen en thuis op oude voet verder te gaan. Of door andere lawaaimakers in zijn huis te laten.

