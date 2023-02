De teloorgang van de kunstuitleen in Enschede: ‘De gewone man koopt liever een foto bij Ikea’

49 euro per jaar. Wies Hendrikx van kunstuitleen De Pook in Hengelo wil het nog maar eens gezegd hebben. „Dat is toch geen geld hè, voor iets origineels aan de muur. En dat vroegen we ook al ongeveer toen we begonnen. In al die jaren dat we nu verhuren hebben we tarief één keer aangepast en dat was bij de invoering van de euro. Kunst is bij ons in principe nog steeds betaalbaar voor iedereen.”