De Twentsche Courant Tubantia en omroep 1Twente houden open huis

ENSCHEDE - De Twentsche Courant Tubantia is verhuisd en houdt binnenkort open huis. Samen met de omroep 1Twente is de krant sinds kort gevestigd in het Balengebouw. Dit monumentale pand uit de textielhistorie in de Enschedese wijk Roombeek kunt u zaterdag 25 november van 10.00 uur tot 15.00 uur bezoeken en bekijken.

We laten u deze dag op een verrassende manier zien hoe in dit moderne mediahuis het dagelijkse nieuws voor krant, online, radio en televisie tot stand komt.

Beelden van een grote brand, het onverwacht aftreden van een minister of de komst van een groot winkelcentrum in uw woonwijk; op tubantia.nl brengen we u het nieuws tegenwoordig razendsnel. In de papieren krant zijn we compleet met achtergronden, uitleg en duiding. Uw regionale dagblad gaat met de tijd mee. Hoe berichten, reportages, foto’s en video’s tot stand komen, is allemaal te zien tijdens het open huis.

De Twentsche Courant Tubantia en 1Twente zijn trots op hun nieuwe huisvesting. Dat gevoel willen we graag delen met lezers, luisteraars, kijkers en andere belangstellenden. Daarom nodigen wij u uit voor een bezoek. Op drie verdiepingen van het markante Balengebouw laten we zien hoe dynamisch ons mediabedrijf is, wat we allemaal doen en welke bijzondere plaats u heeft als afnemer van ons nieuws.

Ontvangst

Alle bezoekers worden ontvangen in wijkcentrum Prismare, één van onze naaste buren. Ter verwelkoming krijgt u koffie/thee met een lekkernij. Daarna volgt u – voorzien van plattegrond – de route door het naastgelegen Balengebouw. Om zoveel mogelijk bezoekers tijd en ruimte te geven, is de open dag opgedeeld in tijdsblokken. U kunt aangeven met hoeveel mensen u komt en welke tijden uw voorkeur hebben.

Uw bezoek begint op de tweede verdieping, waar de redactie, marketing en salesafdeling zijn ondergebracht. Steek uw licht op bij de nieuwsdienst, sportredactie, eindredactie, onlineredactie of de afdeling vormgeving. Diverse redacteuren houden spreekuur. Op de eerste verdieping vindt u de lezersservice, kunt u meedoen aan een fietsspel, het aantal kranten raden in een bezorgerstas of een film bekijken. Architecten geven informatie over het Balengebouw.

1Twente zoekt talent!

Op de begane grond maakt u kennis met de stadsredactie Enschede én de zender 1Twente Enschede, die op dezelfde vloer zijn gehuisvest en nauw samenwerken. Bezoekers kunnen een screen- of stemtest doen, een opname of workshop bijwonen. Roos Blufpand zorgt voor live-muziek. De omroep zoekt nieuwe talenten. Aanmelden is mogelijk als juniorreporter en verslaggever voor FC Twente Radio.

Bij Prismare zijn diverse interessante activiteiten van de krant en kunt u lezingen en presentaties bijwonen. Er is een Rad van Avontuur met leuke prijzen. Alle bezoekers krijgen er bij vertrek een aandenken mee.