Deelvervoer straks ook op het Twentse platteland: ‘Goede aanvulling op mobiliteit in kleine kernen’

Hoewel er dus flink wat kritiek is op de deelscooters, is er absoluut toekomst voor deelvervoer in Twente. Jasper Homrighausen, regionaal aanjager van deelvervoer, is met Twentse gemeenten in gesprek om te kijken hoe deelmobiliteit ook in de kleinere kernen en gemeenten toegepast kan worden. „Er zijn plekken, vooral kleinere kernen, waar het openbaar vervoer beperkt is", zegt Homrighausen. „Op die plekken kan deelvervoer een goede aanvulling zijn op het bestaande ov.”



Kan je dus straks heel Twente door met deelvervoer? Als het aan Lloyd Drop van GO Sharing ligt wel. „In de kleine kernen is behoefte aan deelvervoer", zegt hij. Drop wil kijken hoe GO Sharing daar ook actief kan worden. „We moeten niet alleen de autoritten binnen de steden vervangen. Ook de regionale ritten.” Homrighausen sluit zich aan bij Drop. „Uiteindelijk is ons doel om iedere gemeente in Twente deelvervoer op straat te hebben.”