Degradatie ‘zou erg zuur en bitter zijn’ bij opbouw van nieuw Vogido: ‘Drie wedstrijden om ons te bewijzen’

Jong & belegen | met video Bolletjes à 1.60 euro bezorgen 'ijsman' Pieter van der Poel slapeloze nachten

Drie miljoen euro. Dat steken Meike en Pieter van der Poel in hun moderne ijsmakerij bij Borne. Daar moeten broer en zus knap wat bolletjes (à 1,60 euro) voor verkopen. Jong & Belegen werken zich in ’t zweet voor de lekkerste stracciatella. In de net geopende salon in Oldenzaal ontstaat daar een run op. „Vers ijs is het lekkerst.”