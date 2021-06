Na 70 jaar komen de Molukkers toch nog thuis. In Nederland

7:00 In de afgelopen weken heb ik met stijgende emotie de vierdelige tv-documentaire gezien die Coen Verbraak had gemaakt over ‘Molukkers in Nederland, 70 jaar op weg naar huis’. De vier afleveringen gaan over de periode van hun komst naar ons land in 1951 tot aan nu, 70 jaar later. Al vanaf de eerste aflevering kreeg ik het gevoel dat er eindelijk recht werd gedaan aan hun verhaal.