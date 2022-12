Deze 22 Twentenaren en Achterhoekers ontvielen ons in 2022

Almelose sporthal IISPA opnieuw het toneel van topvolley­bal

ALMELO - Bij de jaarwisseling in Almelo hoort topvolleybal. Die traditie bestaat al zeker twintig jaar en wordt volgende week in ere gehouden. De strijd om de Twente Cup is dinsdagavond in de IISPA. Zes ploegen spelen tussen 18.00 en 22.00 uur om deze trofee.

29 december