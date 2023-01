Deze 9 meiden uit Enschede zitten in de finale van Miss Beauty of Overijssel 2023

indebuurtDe missverkiezingen zijn in volle gang. Wie gaat er met de titels Miss Beauty of Overijssel 2023 en Miss Teen of Overijssel 2023 vandoor? Misschien wel een van de finalisten uit Enschede. Wel stellen ze aan je voor.

Miss Beauty of Overijssel is de missverkiezing van Overijssel. Tijdens de finale op 19 maart worden twee winnaressen gekozen: één winnares voor Miss Beauty (18 jaar of ouder) en één winnares voor Miss Teen (15 tot en met 18 jaar). De Overijsselse winnaars gaan door naar de landelijke finale.

Candy Aarts (23)

Eén van de finalisten is Candy. Ze is 23 jaar en heeft de opleiding Leisure & Hospitality Executive afgerond.

Werken met kinderen

Nu Candy klaar is met school, is ze fulltime aan het werk als supervisor bij een kinderspeelparadijs. “Ik vind het leuk om met kinderen te werken en ben zo nu en dan ook op een vakantiepark te vinden als animatiemedewerker. Mijn ultieme doel is financieel onafhankelijk worden waardoor ik de vrijheid kan creëren om meer van de wereld te kunnen zien en ontdekken.”

© Eigen foto.

Anderen inspireren

Waarom Candy de verkiezing wil winnen? “Als ik win wil ik het platform gebruiken om andere meiden te inspireren om te laten zien wie je bent. Veel meiden worden snel onzeker. Sociale media hebben hierin een grote rol, daar wordt vaak het ‘perfecte plaatje’ getoond. Dit zou ik graag anders zien. Het wordt dus veel oefenen de komende tijd zodat ik 19 maart op het podium kan stralen samen met de andere finalisten.”

Marijn Kleef (21)

Marijn is 21 jaar en woont in ’t Zwik in Enschede.

Werken in de zorg

De Enschedeër is actief in de zorgsector. “Ik studeer Verpleegkunde aan hogeschool Saxion in Enschede en heb een bijbaan als roomservicemedewerker bij het MST. Mijn droom is om later als verpleegkundige bij Artsen zonder Grenzen te werken. Het lijkt mij mooi om mensen over heel de wereld te kunnen helpen en daarnaast veel van de wereld te zien.”

© Eigen foto.

Zichzelf ontwikkelen

Waarom Marijn de verkiezingen wil winnen? “Tot nu toe vind ik het een gaaf en leerzaam avontuur. Het traject vind ik een waardevolle ervaring doordat ik mijzelf ontwikkel. Winnen zou natuurlijk super zijn, maar ik gun het de andere meiden ook.”

Noa Claus (20)

Ook de Enschedese Noa is finalist. “Op 4 december had ik niet alleen de casting voor Miss Beauty of Overijssel, het was ook mijn verjaardag. Nu ben ik finalist en had ik mij geen beter cadeau kunnen voorstellen.”

Malou Model

Noa woont in Enschede met haar ouders, zusje, honden en vogels. Ze heeft de opleiding Leidinggevende Travel & Hospitality niveau 4 afgerond en werkt nu bij Foodbar BLUFF. Noa deed al aan modellenwerk bij Malou Model. “Ik ben nog wel ingeschreven, maar sta op non-actief omdat ik niet het gevoel heb dat ik alles eruit kan halen wat in me zit. Ik ben te druk met andere dingen. Als ik weer wil beginnen met modellenwerk kan dat. Dan moet ik wel weer mijn portfolio opnieuw opbouwen.”

© Eigen foto.

Niet perfect is ook perfect

De Miss Beauty-verkiezing trok al langer de aandacht van Noa, dus gaf ze zich op. “Ik gun alle finalisten de titel. Maar waarom ik zou moeten winnen? Het lijkt me een eer om Overijssel te vertegenwoordigen. Als Miss Beauty heb je een voorbeeldfunctie. Toen ik dat te horen kreeg schrok ik eerst, want ik ben verre van perfect. Ik heb bijvoorbeeld psoriasis guttata. Dit is een auto-immuunziekte, die komt en gaat.”

Volgens Noa zit beauty niet alleen van buiten, maar ook van binnen en dat wil ze laten zien. “Niet perfect is ook perfect. Als ik de titel win, dan wil ik met het bereik dat ik dan heb meiden aansporen om te doen waar ze zich goed bij voelen. Je krijgt altijd wel commentaar en negatieve reacties. Hoe lastig het kan zijn, je moet je er niks van aantrekken. Own who you are. Ik ben trots op de dingen die ik al heb bereikt, en daar valt deze verkiezing ook zeker onder.”

Elize Aslan (17)

Elize is 17 jaar en woont in Stroinkslanden. Ze volgt de opleiding Salonmanager op het ROC in Almelo.

Modellenwerk

Elize laat aan indebuurt weten dat ze zich goed op haar gemak voelt voor de camera. “In mijn vrije tijd ben ik vrijwel altijd bezig met modellenwerk. Ik mocht shooten voor verschillende bedrijven. Onder meer voor kledingwinkel Biblos in Enschede en voor het Instagramaccount van Vero Moda Enschede.”

© Eigen foto.

Dromen achtervolgen

“Ik heb hier altijd aan mee willen doen. Ik ben nu op een punt gekomen waarop ik mijn dromen wil volgen en me er tweehonderd procent voor wil inzetten! Ik ben een vrolijk en openhartig persoon en ik denk dat een goed karakter een Miss nog sterker maakt! Ook ben ik iemand die handelt vanuit het hart en een positieve instelling heeft. Ik wil mensen meegeven dat je moet blijven wie je bent en dat natuurlijke beauty er ook mag zijn. Je moet van jezelf kunnen houden met én zonder alle poespas.”

Fleur Noordink (17)

Fleur is 17 jaar en zit in het laatste jaar van het vwo op het Bonhoeffer College.

Binnenhuisarchitect

Bij The Sting in Enschede werkt Fleur als verkoopmedewerker. “Dit is een bijbaantje. Later wil ik heel graag binnenhuisarchitect worden. Ik wil graag aan de Jan des Bouvrie Academy in Deventer studeren.”

© Eigen foto.

Boodschap overbrengen

Waarom Fleur deze verkiezing wil winnen? “Ik hoop dat ik daarmee de boodschap kan overbrengen dat je jezelf mag zijn en uniek bent als persoon. Blijf dicht bij jezelf want dan ben je het mooist! Dit traject zie ik als een uitdaging en een mooie ervaring. Ik kijk uit naar wat mij de komende weken nog allemaal gaat brengen.”

Estella Tuken (18)

Estella zit ook in de finale van Miss Beauty of Overijssel 2023. Van Estella hebben wij tot op heden nog geen reactie ontvangen. We passen deze tekst aan zodra we meer weten.

© Uitsnede uit portretfoto gemaakt door fotograaf Roy Froma.

Lisa Landkroon (16)

Lisa is 16 jaar en geboren en getogen in Enschede. Ze volgt de opleiding Zorg & Welzijn en werkt als verkoopmedewerker bij Intratuin in Enschede.

Stoere dingen

Lisa is gek op stoere dingen zoals snelle auto’s en Formule 1. “Als ik mijn huidige opleiding heb afgerond wil ik een militaire opleiding gaan doen. Mijn doel is om uiteindelijk bij de marechaussee aan de slag te gaan. Ik houd van nieuwe uitdagingen.”

© Eigen foto.

Nieuwe uitdaging

Dan zit ze goed bij de Miss Teen. “Ik zie de missverkiezing als een enorme uitdaging en een groot avontuur. Ondanks mijn stoere kant ben ik ook dol op mooie kleding en make-up. Ik vind mijzelf geen standaard type meisje en ik wil daarom tijdens de finale mijn beide kanten laten zien. Ik hoop mijzelf daarin te onderscheiden en uiteindelijk Nederland te mogen vertegenwoordigen als Miss Teen.”

Anneroos Doldersum (16)

Ook de 16-jarige Anneroos is in de race voor Miss Teen of Overijssel 2023. Van Anneroos hebben we tot op heden geen reactie ontvangen. We passen deze tekst aan zodra we meer weten.

© Uitsnede uit portretfoto gemaakt door Roy Froma.

Lorena Calvino (15)

Lorena is de laatste finalist van de Miss Teen of Overijssel 2023-verkiezing. Van Lorena hebben wij tot op heden nog geen reactie ontvangen. We passen deze tekst aan zodra we meer weten.

© Uitsnede uit portretfoto gemaakt door Roy Froma.

