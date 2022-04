Deze dwarsdenkers uit Twente veranderen de wereld: ‘Juist nu zijn dwarse Tukkers nodig’

Vliegveld Twente ziet brood in gebruik van banen voor evenemen­ten: ‘50.000 mensen levert best wat op’

ENSCHEDE - Vliegveld Twente Airport wil geld verdienen met evenementen op het luchthaventerrein. „40.000 tot 50.000 mensen op de baan, dat levert best wat op”, zegt directeur Jan Schuring. Opmerkelijk, want er was vorig jaar al veel verzet tegen grote evenementen op het naastgelegen, échte evenemententerrein.

15 april