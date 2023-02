Deze Enschedeërs zetten hun deur open voor vluchtelingen uit Oekraïne: ‘De zolder verbouwd in plaats van op reis te gaan’

met videoDick en Annelies gingen niet op vakantie, Bjørna en haar man Richard voerden gesprekken via google Translate en Inge had al snel een hechte band met ‘haar’ jonge stel uit Kiev. Samen met tientallen andere Enschedeërs die hun deuren gastvrij openden voor Oekraïense vluchtelingen, kregen zij een hartelijk ‘dankjewel’ in het stadhuis.

Een gezellige drukte in het stadhuis in Enschede. Aan de blauw gele tafels staan ruim zestig gastgezinnen. Door de gemeente zijn ze uitgenodigd als bedankje voor hun gastvrijheid en de moeite die ze namen om de Oekraïense vluchtelingen op te vangen in hun eigen woning. Een inbreuk op de privacy maar een keuze zonder twijfel: „Ik zou het zo weer doen.”

Een positieve blik

Volledig scherm Dick Vos en zijn vrouw Annelies toverden hun zolder om tot mini-appartement © Annina Romita

Het is een jaar geleden als de oorlog in Oekraïne uitbreekt. Dick Vos en zijn vrouw Annelies zouden op vakantie, maar annuleren hun plannen. „Het voelde niet goed om op reis te gaan terwijl de wereld in brand staat. We hebben ons aangemeld bij NuTwente en even later stond er een studente met haar moeder voor de deur.” De zolder werd vrij gemaakt om een mini appartement te bouwen, inclusief keuken en badkamer.

Na vijf maanden gingen moeder en dochter terug naar hun thuisland om familie te zien en om weer aan de studie te gaan. Na een aantal maanden kreeg de familie Vos toch weer een verzoek. „Het werd ze wat te heet onder de voeten ze wilden graag terugkomen. Dat was drie dagen geleden. Je kunt alleen aan de negatieve dingen denken, maar er gebeuren ook veel positieve dingen. We hebben extra kennissen en als de oorlog eindelijk voorbij is een vakantieadresje in Kiev...”

Moeizame communicatie

Volledig scherm Bjørna Rekers en haar man Richard vingen twee zestigers op en zouden het zó weer doen. © Annina Romita

Dat communiceren moeizaam kan gaan, merkten Bjørna Rekers en haar man Richard. Zij was vrijwilliger bij NuTwente en kreeg het verzoek om mensen op te vangen. Hier gaf ze graag gehoor aan. Bjørna Rekers vangt twee zestigplussers op: een man en een vrouw. „Het communiceren was erg lastig. Ze spraken niet tot nauwelijks Engels. We hadden gesprekken via google Translate of Deepl. Het is een inbreuk op onze privacy, maar daarvoor hebben we gekozen. We vermoeden dat ze in het begin een beetje ziek van de stress waren, maar nu gaat het goed met ze. Ik zou het zó weer doen.”

Een eigen weg

Volledig scherm Inge Sellenrode deed ook leuke dingen met 'haar' Oekraïeners. © Annina Romita

De opvang van vluchtelingen is uiteraard niet voor eeuwig. Inge Sellenrode ving met haar man een jong stel van 20 en 25 jaar op. „We kregen al snel hecht contact. Hij kwam uit Irak en zij uit Zuid-Oekraïne. Ze hebben veel vrienden in Kiev verloren, erg triest. Maar we hebben niet alleen over de oorlog gesproken. We hebben gelukkig samen ook veel leuke dingen kunnen doen.” Na vier maanden besloot het koppel om naar een goede vriend in Spanje te gaan. „Ze hadden gehoopt om hier sneller werk te vinden. Werken in de computerwereld was hun doel, maar dat bleek hier te lastig.”

Bij de bijeenkomst spraken burgemeester Roelof Bleker en Taras Malyshevskyi, counselor van de Ambassade van Oekraïne de gezinnen toe en overhandigden ze een symbolisch beeldje. Daarnaast werden Margaretha du Carmo-Krabbe en Hans van Rheenen van de Stichting NuTwente (Noaberschap Ukraine-Twente) in het zonnetje gezet.

Volledig scherm Ook Guillian en Rachel Partowidjojo krijgen een bedankje voor hun hun gastvrijheid van burgemeester Roelof Bleker (links) en Taras Malyshevskyi van de Ambassade van Oekraïne. © Annina Romita