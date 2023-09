Deze Enschedese supermarkt is ruim twee weken dicht en dit gaat er veranderen

indebuurt.nl Yum! 5 x deze desserts van Hengelose restau­rants wil je proeven

Van ijsjes en taart tot frisse cocktails, bij de restaurants in dit lijstje staan de lekkerste desserts op de kaart. Is het toetje jouw favoriete gang van de maaltijd? Lees dan gauw verder. De Hengelose chefs hebben heel wat lekkers in petto.