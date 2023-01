Deze grote winkel in Miro Center sluit voorgoed de deuren

met stelling De gekte is uit de Twentse woning­markt: prijsda­ling zet door

ENSCHEDE - De woningprijzen in Twente zijn in het laatste kwartaal van vorig jaar voor de tweede keer op rij gedaald. De verkoopprijs lag gemiddeld 3,1 procent lager dan in het derde kwartaal van 2022. Landelijk bedroeg de daling 3,7 procent.

12 januari