Deze inzamelingsacties zijn er in Enschede voor de slachtoffers in Turkije en Syrië

indebuurt.nlDuizenden doden, veel gewonden en overal verwoeste gebouwen. Grote kans dat je een machteloos gevoel bekruipt als je de beelden ziet van het door aardbevingen getroffen gebied in Turkije en Syrië. Toch hoef je als inwoner van Enschede niet stil te zitten. Deze inzamelingsacties zijn in Enschede opgezet voor de slachtoffers:

SDO Enschede

Samenwerkende Democratische Organisaties Enschede (SDO) zamelt spullen voor de aardbevingsslachtoffers in. Dagelijks kun je tussen 11.00 en 17.00 uur je spullen bij de volgende drie adressen afleveren:

SDO: Hoog en droog 25 in Enschede PSA-der Enschede: Roomweg 167-A in Enschede PSA-der Enschede: Kanaalstraat 291-A

Er is vooral behoefte aan: dekens, kinder-, dames en herenkleding, schoenen, sokken, handschoenen, sjaals, mutsen, babyvoeding, luiers, billendoekjes, klein speelgoed, kruiken, powerbanks (graag opgeladen en met USB) en zaklampen (graag met batterij). Verpak de spullen het liefst in verhuisdozen.

Innova

Middelbare school Het Stedelijk Innova schrijft op Facebook diep geraakt te zijn door de beelden van de ramp in Turkije en Syrië. Samen met de leerlingen die familie in de getroffen gebieden hebben komt de school in actie

Vanaf donderdag 9 februari is het een week lang mogelijk om tussen 15.00 en 17.00 uur spullen te brengen bij Innova aan de Gronausestraat 300 in Enschede. Er is vooral behoefte aan (thermo)kleding, hygiënesets, zaklampen, dekens, kussens, babyrompertjes, luiers en gezondheids- en geneesmiddelen. Liefst al verpakt in kant-en-klare pakketten.

De school start ook een crowdfundingsactie. Houd daarvoor de socialemediakanalen van Innova in de gaten en doneer als je dat wilt.

Op 15 februari organiseert Innova een actiedag. Leerlingen proberen die dag met verschillende acties geld en goederen in te zamelen.

De Tubanters

Ook bij voetbalclub De Tubanters aan de Olympialaan 20 (bij Power Oost) kun je kleding, schoenen en alles wat warm is afleveren. Daar zorgen ze ervoor dat de spullen in Turkije en Syrië terechtkomen. De kleding langsbrengen bij Velve in Actie aan de Van der Heijdenstraat 20 mag ook.

Gemeente Enschede

Gemeente Enschede doneert 1 euro per inwoner voor de hulpverlening in de getroffen regio’s in Turkije en Syrië. Hiermee ondersteunt Enschede concrete hulpacties, waaronder het op korte termijn beschikbaar stellen van 400 Sheltersuits. Dat zijn wind- en waterdichte jassen die ook als slaapzak dienen. De grote capuchon beschermt het gezicht tegen regen en sneeuw en heeft een geïntegreerde sjaal.

De Samenwerkende Hulporganisaties – een Nederlands samenwerkingsverband – openden Giro 555 voor hulp aan de slachtoffers in het aardbevingsgebied. Doneren kan hier.

Dit is een artikel van indebuurt Enschede. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!