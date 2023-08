Deze prachtige plek om te wandelen in Twente was 100 jaar geleden nog een kletsnatte berg

LIVE | FC Twente door naar play-offs Conference League na tweede zege op Riga FC, Fenerbahçe is nieuwe tegenstan­der

FC Twente heeft de play-offs van de Conference League bereikt dankzij de 3-0 zege op Riga FC in Letland. De doelpunten werden gescoord door Daan Rots en door de invallers Gijs Besselink en Naci Ünüvar in de slotfase. De Enschedeërs kunnen de borst natmaken, want in de volgende ronde wacht de Turkse grootmacht Fenerbahçe.