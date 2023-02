Deze Subway-vestiging in Enschede is permanent gesloten

indebuurt.nlHaal jij je lunch graag bij broodjesketen Subway? Sinds 1 februari kan je bij één filiaal in Enschede niet meer terecht voor je broodje teriyaki steak, veggie delite of chicken filet.

Het gaat om de vestiging in Winkelcentrum Enschede Zuid. De Subway-zaak die aan de buitenkant van het winkelcentrum in Wesselerbrink zat is permanent gesloten.

Opeenstapeling van omstandigheden

“Het is een opeenstapeling van omstandigheden”, vertelt franchisenemer Django Leutscher. Samen met zijn vrouw Suzanne nam hij in 2017 het Subway-filiaal in Winkelcentrum Enschede Zuid over.

“Corona heeft niet veel goeds gedaan. We zaten toen zes weken dicht. Dat was de eerste hobbel. En toen kwamen de energiecrisis en de andere stijgende prijzen erbij. Ondertussen speelden er ook nog privézaken die niet meehielpen. We konden niet anders dan de beslissing nemen om te stoppen.”

Sociaal-maatschappelijke functie

Django vertelt dat het geen makkelijk besluit was. “Mijn vrouw Suzanne heeft er al die jaren vol passie gestaan. Ze zette zich in om jongens uit de buurt aan het werk te krijgen, dus er zat ook een sociaal-maatschappelijke insteek in. Jammer dat het zo is gegaan.”

Het echtpaar zocht naar een nieuwe franchisenemer voor hun Subway-vestiging, maar die hebben ze niet gevonden.

Subway in Enschede

Na de sluiting van het filiaal in Enschede Zuid blijven er nog twee Subway-zaken in onze stad over: aan De Heurne 11 in de binnenstad en aan De Hems 10 op de campus van Universiteit Enschede. Een Subway-broodje bestellen via Thuisbezorgd kan ook nog steeds.

Dit is een artikel van indebuurt Enschede. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!